Алёна Бронникова В Перми завершат строительство гостиницы на улице Советской, 30а Для этого планируется сменить территориальное зонирование Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Владелец объектов на Советской, 30а и 32 в Ленинском районе Перми Борис Кардашов (бывший совладелец ООО «Синтетикс») планирует завершить строительство девятиэтажного здания гостиницы. Для этого предприниматель обратился в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении соответствующей подзоны.

Предложение об установлении границы подзон высотностью девять этажей и плотностью 0 территориальной зоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 в отношении указанных земельных участков было рассмотрено на заседании комиссии 20 сентября. Ранее в границах участка в два этапа было организовано строительство многоквартирного жилого дома и гостиницы. Дом был завершён и сдан в эксплуатацию, а гостиница осталась недостроенной.

«В связи с изменением правил землепользования и застройки и окончания действия градостроительного плана на сегодняшний день строительство не завершено. С целью его завершения предлагается рассмотреть данное предложение», - пояснила заместитель начальника отдела градостроительного развития краевого минимущества Виктория Бабушкина.

Рассмотрев вопрос, члены комиссии приняли решение о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ, а также направления его на общественные обсуждения.

Напомним, в 2014 году застройщик «Камская долина» объявил о планах по реконструкции старинного особняка «Дом Третьяковой» на Советской, 32, которым владела его дочерняя компания ООО «Аклеон». На соседнем участке по ул. Советской, 30 организация построила ЖК «Симфония» и начала возводить здание гостиницы.

После банкротства «Камской долины» комплекс объектов был выставлен на торги. В 2020 году его приобрёл бизнесмен Борис Кардашов. Новый собственник получил в мэрии разрешение на завершение строительства гостиницы. А весной 2021 власти поручили ему восстановить исторический особняк к 300-летию Перми. В прошлом году стало известно, что в отреставрированном здании откроются ресторан и бар.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.