Максим Артамонов В историческом здании Перми на Советской, 32 откроют ресторан и бар Этот объект был отреставрирован к 300-летию города Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В бывшем особняке «Дом Третьяковой», расположенном по ул. Советской, 32 в центре Перми, в конце октября планируется открыть ресторан и бар.

Оба заведения намерен открыть пермский ресторатор Илья Заковырин, который владеет рюмочной «Парадная», мясным рестораном The Hound и паназиатским бистро «Камоме». Об этом сообщает издание «Текст».

Ресторан на ул. Советской, 32 будет называться «Дом Третьяковой» и займёт первый этаж бывшего особняка. Планируется, что в заведении будет представлена авторская кухня. Ресторан рассчитан на 55 посадочных мест, с площадь зала 100 кв. м. Средний чек на одного человека обойдётся в 1,5-2 тыс. руб.

Второй этаж здания займёт бар «Второй этаж». В его меню — настойки, коктейли и закуски. Посетители смогут заказать еду также из ресторана «Дом Третьяковой».

В отличие от рюмочной «Парадная», в баре будет звучать негромкая музыка, чтоб гости могли пообщаться. Площадь зала бара «Второй этаж» составит 100 кв. м, заведение рассчитано на 55-60 посадочных мест. Бар будет начинать работу с 16.00 или 17.00.

Двухэтажное здание из красного кирпича, известное как «Дом Третьяковой», построено во второй половине XIX века и занимало площадь 469 кв. м. В конце XIX века его приобрёл фотограф Иван Иванович Третьяков, который открыл фотосалон «Художественная фотография». После смерти Третьякова его жена Александра Егоровна Третьякова сдавала второй этаж под квартиры, а нижний — под мастерские и магазины.

В XX веке в особняке жила семья биолога, профессора Пермского университета А.И. Генкеля. Во время Великой Отечественной войны здесь поселился находящийся в эвакуации фотограф и один из основоположников конструктивизма Александр Родченко.

В начале 2000-х здание было признано аварийным, инженерные системы и строительные конструкции были полностью разрушены. В 2014 году компания «Камская долина» заявила о планах по реконструкции здания. Памятник архитектуры принадлежал структуре бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон».

Так здание выглядело в 2021 году, до реставрации

Максим Артамонов

После банкротства «Камской долины» здание с участком в 1 тыс. кв. м и недостроенной гостиницей по ул. Советской, 30а долго пытались продать на торгах. В конце 2020 года комплекс объектов приобрел Борис Кардашов (бывший совладелец ООО «Синтетикс»). Собственник получил в мэрии разрешение на достройку гостиницы по соседству, по ул. Советской, 30а.

Весной 2021 года владельцу Дома Третьяковой Борису Кардашову власти поставили задачу восстановить аварийный объект культурного наследия (по ул. Советской, 32) к 300-летию Перми.

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