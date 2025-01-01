В 23 домах Перми восстановлено теплоснабжение Три дома получают теплоресурс в пониженных параметрах Поделиться Твитнуть

Отопление, которое пропало в более чем 20 многоквартирных домах Индустриального района Перми, снова включено. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Т-Плюс».

В компании рассказали, что ремонтные работы были завершены около часа ночи 27 января. На данный момент горячая вода и отопление полностью восстановлены в 23 из 26 домов. Три оставшихся дома получают теплоресурс в пониженных параметрах. Ожидается, что нормативное теплоснабжение будет восстановлено в середине дня.

Напомним, вечером 26 января произошло частичное изменение работы тепловой сети из-за отключения электроэнергии в Перми, что привело к повреждению на магистральном трубопроводе в районе улиц Мира и Советской Армии. Отключение теплоснабжения затронуло 26 многоквартирных зданий и два социальных объекта на улицах Советской Армии, Семченко, Кавалерийской и Танкистов.

Ситуацию на контроль взяла прокуратура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.