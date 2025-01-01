Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прокуратура Индустриального района Перми контролирует сроки устранения аварии на теплотрассе Без отопления остались 26 домов, лицей и детский садик Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает, что в связи с дефектом на теплотрассе по ул. Советской Армии, 33б в 16:50 26 января произошло отключение теплоснабжения в 26 многоквартирных домах и двух объектах социальной инфраструктуры Индустриального района Перми.

Авария сказалась на теплоснабжении домов № 18, 20, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 36 по ул. Советской Армии; №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 (лицей № 4), 21, 23 ул. Семченко; № 18 по ул. Кавалерийской; 58, 60, 62, 64, 66 (детсад № 47), 68, 70, 72, 74, 76, 78 по ул. Танкистов; № 27 по ул. 9 Мая.

Как сообщает «КоммерсантЪ», в «Т Плюс» пояснили, что к дефекту на теплотрассе привело сегодняшнее массовое отключение электроэнергии в Балатово.

Ориентировочное время устранения аварии — до 27 января. Работы проводит ПАО «Т Плюс».

Прокуратура Индустриального района Перми контролирует ход устранения аварийной ситуации на теплотрассе. Об этом сообщает телеграм-канал Прокуратуры Пермского края. Надзорный орган намерен проследить за соблюдением нормативных сроков устранения коммунальной аварии. В случае нарушения будут приняты меры реагирования.





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