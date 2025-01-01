Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае технологические нарушения в системах энергоснабжения не зафиксированы Электропитание будет полностью восстановлено к полудню Поделиться Твитнуть

В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» пояснили причины отключения электричества в Перми утром 26 января.

По словам представителя компании-поставщика электроэнергии, отключение ряда энергообъектов Пермского края произошло в результате работы противоаварийной автоматики смежной энергосистемы. Причины инцидента выясняются, но, по словам источника, на территории ответственности «Пермэнерго» технологических нарушений не зафиксировано.

В 11:30 энергооборудование центров питания Прикамья уже было в работе. К полудню ожидается полное восстановление работы оборудования: к этому времени должны быть подключены все системы, которые требуют ручного переключения.

Напомним: отключение электропитания произошло в 9:30 в Дзержинском и Индустриальном районах Перми, в правобережной части Ленинского и Орджоникидзевского районов, а также в части Пермского, Краснокамского, Добрянского и Ильинского округов.





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