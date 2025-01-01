Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми и пригородах – массовое отключение электричества Восстановление электроснабжения прогнозируется к 13:00 Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В воскресенье, 26 января, около 9:30 произошло отключение электроснабжения на большой площади в Перми и ближайших пригородах.

Согласно автоответчику «Россетей», отключение произошло в Индустриальном и Дзержинском районах, в правобережной части Орджоникидзевского района, в Верхней Курье, в Пермском районе в направлении Усть-Качки. Кроме того, сообщается о кратковременных нарушениях электроснабжения в СНТ в Краснокамском, Ильинском и Добрянском районах.

Источники сообщают о падении напряжения в сетях, о перебоях с горячей водой, об отключении лифтов и насосов в высотных домах.

Питание начало восстанавливаться в отдельных микрорайонах примерно через полчаса после отключения.

В колл-центре «Россети Урал» пояснили, что отключение произошло по причине технологического нарушения, а его причина операторам колл-центра неизвестна. Полное восстановление электроснабжения прогнозируется к 13:00.

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