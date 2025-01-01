Cерийное производство самолета МС-21 с пермскими двигателями начнётся с 2026 года Глава Ростеха заявил, что сейчас завершаются все сертификационные испытания Поделиться Твитнуть

Серийное производство российского самолёта МС-21 планируется запустить с 2026 года, а в текущем году Ростех рассчитывает завершить сертификационные испытания. Об этом журналистам рассказал руководитель госкорпорации Сергей Чемезов. Ранее начало серийного выпуска планировалось на 2025 год.

«Нам надо сейчас завершить все сертификационные испытания. Вот за этот год, я надеюсь, мы завершим все полёты. Там очень много полётов. И начиная со следующего года уже начнется серийное производство», — цитирует заявление Чемезова ТАСС.

МС-21 представляет собой отечественный проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта, который должен заменить Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет стать альтернативой иностранным самолётам.

Напомним, в декабре 2023 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешение на перевозку магистральным самолётом МС-21-300/310, который оборудован произведёнными в Перми двигателями ПД-14, 211 пассажиров (это на 36 человек больше, чем было разрешено перевозить ранее). Перед выдачей разрешительного документа состоялись испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа.

В Перми в октябре 2023 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Иноземцевым, управляющим директором и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель». Иноземцев доложил главе государства о серийном производстве двигателей ПД-14 для самолёта МС-21. Он отметил, что серийными ПД-14 уже оснащены три воздушных судна МС-21. А всего на предприятии произведено восемь таких двигателей.

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