Серийный выпуск самолётов МС-21 с пермскими двигателями отложен Модель ещё не прошла все испытания Поделиться Твитнуть

Новый российский самолёт МС-21 пока прошёл не все испытания, поэтому сроки серийного выпуска сдвигаются. Об этом в кулуарах Федерального собрания заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Мы всё-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолётах», — цитируют СМИ заявление Чемезова.

Точных дат завершения испытаний глава «Ростеха» не назвал, но отметил, что в 2024 году серийного выпуска МС-21 не будет. Предварительно, он начнётся в 2025 или 2026 году. Чемезов добавил, что «Ростех» сам заинтересован в скорейшем завершении всех испытаний.

Напомним, в декабре 2023 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало разрешение на перевозку магистральным самолётом МС-21-300/310, который оборудован произведёнными в Перми двигателями ПД-14, 211 пассажиров (это на 36 человек больше, чем было разрешено перевозить ранее). Перед выдачей разрешительного документа состоялись испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа.

Первый испытательный полёт воздушного судна МС-21, оборудованного пермскими двигателями ПД-14, ожидался в 2024 году. Образец МС-21 с американскими двигателями и крылом из отечественных материалов уже поднимался в воздух в 2021 году. В новой версии, помимо двигателя, будут заменены 36 систем.

В Перми в октябре 2023 года состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Иноземцевым, управляющим директором и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель». Иноземцев доложил главе государства о серийном производстве двигателей ПД-14 для самолёта МС-21. Он отметил, что в настоящее время серийными ПД-14 оснащены три воздушных судна МС-21. На предприятии произведено восемь таких двигателей. План на 2024 год — 12 двигателей, а в дальнейшем — увеличение производства до 24 штук и более.

ПД-14 — российский головной двигатель пятого поколения семейства гражданских турбовентиляторных двигателей ПД, разработанный корпорацией АО «ОДК-Пермские моторы», с тягой на взлёте от 12,5 до 14 тонн. Является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России. Семейство двигателей ПД предназначено для установки на российские самолёты серии класса МС-21 и SSJ, а также потенциально для установки на Ан-148, Ту-204, Ту-214, Ту-334 и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.