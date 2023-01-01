Алёна Бронникова Самолёт МС-21 с пермскими двигателями допустили для перевозки 211 пассажиров Вместимость увеличилась на 36 человек Поделиться Твитнуть

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 26 декабря выдала одобрение главного изменения к сертификату типа на перевозку магистральным самолётом МС-21-300/310, который оборудован произведёнными в Перми двигателями ПД-14, 211 пассажиров. Как сообщается на сайте ведомства, ранее на лайнере было разрешено перевозить на 36 человек меньше — 175 пассажиров.

Перед выдачей разрешительного документа состоялись испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолёта, подтверждались соответствие судна современным нормам лётной годности и функционирование аварийно-спасательного оборудования. Кабинный и лётный экипажи продемонстрировали эффективность обучения и качество разработанной эксплуатационной документации.

Во время испытаний с борта воздушного судна успешно эвакуировались 211 пассажиров и восемь членов экипажа. Условия были приближены к максимально жёстким: тёмное время суток, использование половины из имеющихся аварийных выходов, пассажиры разного возраста, не менее 40% женщин от общего числа участников. Время эвакуации составило 81,7 секунд, при норме в 90 секунд.

«Наши подведомственные организации в союзе с предприятиями промышленности продолжают работу над расширением параметров эксплуатации МС-21. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолёта — компания "Яковлев"», — цитирует ведомство замруководителя Росавиации Андрея Добрякова.

Отмечается, что выданный документ позволит в дальнейшем поставлять авиакомпаниям самолёты МС-21 во всех вариантах компоновки, в том числе, самую вместительную.

ПД-14 — российский головной двигатель пятого поколения семейства гражданских турбовентиляторных двигателей ПД, разработанный корпорацией АО «ОДК-Пермские моторы», с тягой на взлёте от 12,5 до 14 тонн. Является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России.

Семейство двигателей ПД предназначено для установки на российские самолёты серии класса МС-21 и SSJ, а также потенциально для установки на Ан-148, Ту-204, Ту-214, Ту-334 и др. План на следующий год — выпуск 12 двигателей, а в дальнейшем — увеличение производства до 24 штук и более.

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