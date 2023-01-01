Выпуск двигателей ПД-14 в Перми будет расти в геометрической прогрессии Об этом генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» доложил главе государства Поделиться Твитнуть

Александр Иноземцев

Константин Долгановский

В Перми состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с Александром Иноземцевым, управляющим директором и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель». Иноземцев доложил главе государства о серийном производстве двигателей ПД-14 для самолёта МС-21.

В настоящее время серийными ПД-14 оснащены три воздушных судна МС-21. На предприятии произведено восемь таких двигателей, отметил он.

План на следующий год — выпуск 12 двигателей, а в дальнейшем — увеличение производства до 24 штук и более.

ПД-14 — российский головной двигатель 5-го поколения семейства гражданских турбовентиляторных двигателей ПД, разработанный корпорацией АО «ОДК-Пермские моторы», с тягой на взлёте от 12,5 до 14 тонн. Является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России.

Семейство двигателей ПД предназначено для установки на российские самолёты серии класса МС-21 и SSJ, а также потенциально для установки на Ан-148, Ту-204, Ту-214, Ту-334 и др.

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