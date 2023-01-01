Алёна Бронникова Первый полёт МС-21 с пермскими двигателями ожидается в 2024 году На следующий год также запланирована серийная поставка импортзамещающих самолётов Поделиться Твитнуть

Первый испытательный полёт воздушного судна МС-21, оборудованного пермскими двигателями ПД-14, ожидается в 2024 году. Об этом свидетельствует информация в презентации замгендиректора компании по МТО, закупкам и логистике ПАО «Яковлев» Олега Нестерова, с которой он выступил на X международной неделе авиакосмических технологий Aerospace Science Week в рамках пленарной сессии «Авиация: развитие и тренды» 22 ноября.

Речь идёт о версии лайнера МС0013 с системами только российского производства. Образец МС-21 с американскими двигателями и крылом из отечественных материалов уже поднимался в воздух в 2021 году. В новой версии, помимо двигателя, будут заменены 36 систем.

Telegram-канал «Авиаторщина» обратил внимание, что ранее первый полёт импортзамещающего лайнера анонсировался на конец текущего года, а второй — на начало 2024-го. По предположению авторов, причиной переноса сроков испытаний стало получение базового сертификат на версию МС-21-300 с отечественными двигателями ПД-14. При этом сроки начала серийных поставок МС-21 не сместились и ожидаются в следующем году. В планах к 2030 году выпустить 270 самолётов.

В настоящее время серийными ПД-14 оснащены три воздушных судна МС-21. На предприятии произведено восемь таких двигателей. План на следующий год — выпуск 12 двигателей, а в дальнейшем — увеличение производства до 24 штук и более.





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