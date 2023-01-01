Алёна Бронникова Первые самолёты МС-21 с пермскими двигателями авиакомпании получат к концу следующего года В планах увеличить производство самолётов до 72 в год Поделиться Твитнуть

Производитель самолётов МС-21 ПАО «Яковлев» планирует к концу 2024 года передать шесть первых воздушных судов с пермскими двигателями ПД-14 авиакомпаниям. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил гендиректор компании Андрей Богинский.

«В 2024 году мы должны поставить в авиакомпании первые шесть самолетов МС-21. В нашем понимании это конец 2024-го — начало 2025-го года», — уточнил глава ПАО «Яковлев».

Он добавил, что первые самолёты будут переданы в группу компаний «Аэрофлот». Затем объёмы производства будут увеличиваться каждый год. Уровень выпускаемых авиалайнеров к 2027-му предполагается довести до 36 самолётов в год. Как отметил Андрей Богинский, в амбициозных планах у компании — постепенно выйти на количество 72 самолёта в год.

Напомним, ПД-14 — семейство российских перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 т. Разработан ОДК (Россия), является первым таким двигателем, созданным в современной России как альтернатива иностранным аналогам. Двигатели ПД-14 изготавливаются для российского среднемагистрального самолёта МС-21-310.

Весной губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ежегодном послании к Заксобранию заявил о том, что завод «ОДК-Пермские моторы» к 2030 году должен наладить ежегодное производство 450 двигателей и газотурбинных установок, в том числе двигателей ПД-14.





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