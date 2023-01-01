Алёна Бронникова Пермский завод начнёт ежегодно выпускать более 400 авиадвигателей к 2030 году Губернатор Прикамья поставил задачу обеспечить гражданскую авиацию пермскими двигателями Поделиться Твитнуть

Пермский завод ««ОДК-Пермские моторы» к 2030 году должен наладить ежегодное производство 450 двигателей и газотурбинных установок, в том числе двигателей ПД-14. Об этом в ежегодном послании к краевому Заксобранию 20 апреля заявил губернатор Дмитрий Махонин.

«Одна из самых амбициозных задач в ближайшем будущем – обеспечить гражданскую авиацию России пермскими двигателями. Для этого “ОДК-Пермские моторы” продолжит развитие производственной базы. В 2030 году необходимо наладить производство порядка 450 двигателей и газотурбинных установок. В том числе и двигателей ПД-14 для отечественного пассажирского самолёта МС-21», - рассказал глава региона.

Двигатели ПД-14 изготавливаются для российского среднемагистрального самолёта МС-21-310. Губернатор добавил, что их локализация в Прикамье на данный момент составляет более 50%.

Напомним, ПД-14 — семейство российских перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 т. Разработан ОДК (Россия), является первым таким двигателем, созданным в современной России как альтернатива иностранным аналогам.

Для ускорения его выхода на рынок федеральное Правительство выделило 50 млрд руб. в 2021 году. В начале апреля текущего года гендиректор Ростеха Вадим Бадеха рассказал о том, что пермский завод «ОДК-Пермские моторы» приступил к серийному производству двигателей.

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