Алёна Бронникова Воспитанник пермского «Амкара» переходит в московское «Динамо» Даниил Промошкин дебютировал в профессиональном футболе в 2024 году Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Воспитанник пермской «Академии-Амкар» 18-летний Даниил Промошкин переходит в одну из старейших российских команд — московское «Динамо». Футбольные клубы согласовали условия трансфера молодого полузащитника.

«Для меня это новый вызов. Конечно, хочется попробовать свои силы на другом уровне. Спасибо большое "Академии-Амкар" и тренерскому штабу "Амкара", что помогали и верили в меня. Огромная благодарность болельщикам за поддержку», — прокомментировал Промошкин.

Кроме того, 24 января стало пермский клуб сообщил о возвращении в состав 28-летнего Джамала Дибиргаджиева — форвард подписал контракт с «Амкаром». В декабре у игрока ФК «Волга» закончилось арендное соглашение с красно-чёрными, однако на днях стало известно, что сотрудничество форварда с «Волгой» прекращено по обоюдному решению сторон.

ФК «Амкар»

Дибиргаджиев сыграл за «Амкар» 14 игр, отметился пятью голами и одной голевой передачей. В октябре он был признан игроком месяца по версии болельщиков.

Промошкин подписал свой первый контракт с «Амкаром» в конце 2022 года. в профессиональном футболе он дебютировал в апреле 2024-го. За сезон провёл 14 матчей, забил один гол в матче FONBET Кубка России против «Черноморца» из Первой лиги и сделал одну голевую передачу.

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