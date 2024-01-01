Пермский «Амкар» расстался с четырьмя футболистами Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Расположение пермского футбольного клуба «Амкар» покидают сразу четверо игроков, сообщает пресс-служба ФК.

У защитника Антона Бочарова и вратаря Хазбулата Хамхоева завершились сроки контрактов.

ФК «Амкар»

Антон стал частью команды в феврале 2022 года в первом сезоне. Защитник сыграл 73 матча за красно-чёрных, забив один гол и сделав четыре результативные передачи. Он занимает второе место по количеству проведённых игр за «Амкар Пермь».

Хазбулат защищал ворота «Амкара» с июня 2023 года. Голкипер сыграл 35 матчей за пермский клуб, в 16 из которых удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

ФК «Амкар»

Кроме того, команду покидают Джамал Дибиргаджиев и Данил Капустянский. У них закончились арендные соглашения. Оба игрока пришли в «Амкар» в июле 2024 года. Джамал провёл 14 матчей, записав на свой счёт пять голов и одну голевую передачу. Данил вышел на поле лишь пять раз, после чего получил серьёзную травму.

В «Амкаре» пожелали футболистам успехов в карьере.

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