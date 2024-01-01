Алёна Бронникова «Амкар Пермь» победил по пенальти в четвёртом раунде Кубка России по футболу «Путь регионов» Основное время игры закончилось со счётом 3:3 Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар Пермь» одержал победу над игроком Первой лиги, новороссийским ФК «Черноморец» в рамках четвёртого раунда Пути регионов Fonbet Кубка России. Поединок прошёл 24 сентября в Перми.

Основное время встречи завершилось вничью 3:3. Первый мяч в ворота гостей на второй минуте матча отправил Даниил Промошкин. Этот гол стал первым на счету 17-летнего полузащитника за «Амкар». Соперник быстро отыгрался и сравнял счёт, однако в первом тайме Джамал Дибиргаджиев оформил дубль, и на перерыв команды ушли со счётом 3:1. Под конец игры пермяки пропустили в свои ворота два гола подряд.

В серии пенальти «Амкар» оказался сильнее, выиграв с результатом 4:3.

«Мы впервые столкнулись с соперником такого уровня. Тяжёлая игра. Но кубок для нас – всего лишь подготовка к чемпионату и возможность футболистов проявить себя как перед штабом, так и перед болельщиками», - цитирует пресс-служба ФК «Амкар Пермь» главного тренера Андрея Блажко.

Жеребьёвка следующего, пятого этапа соревнований состоится 27 сентября.

Напомним, 23 и 24 сентября в Пермь приезжал главный футбольный трофей страны — Fonbet Кубок России в сопровождении амбассадоров Российского футбольного союза, футболистов Евгения Алдонина, Александра Рязанцева и Алексея Гасилина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.