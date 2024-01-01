Кубок России по футболу привезут в Пермь Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В понедельник-вторник, 23 и 24 сентября, в Перми пройдёт трофи-тур главного футбольного трофея страны — Fonbet Кубка России. Трофей будут сопровождать амбассадоры Российского футбольного союза футболисты Евгений Алдонин, Александр Рязанцев и Алексей Гасилин. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Амкар-Пермь».

Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем и амбассадорами.

Так, 23 сентября вечером фотосессия состоится в ТРЦ «Планета», а 24 сентября — на стадионе «Звезда» перед началом матча четвёртого раунда Пути регионов, в котором «Амкар» сыграет с «Черноморцем» из Новороссийска. Начало игры в 19:00.

Добавим, что 18-19 сентября Кубок России по футболу уже побывал в Нижнем Новгороде. Трофей «посетил» все знаковые места города — Кремль, Чкаловскую лестницу, набережную и местный стадион, где после автограф-сессии состоялся матч РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Спартаком».

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