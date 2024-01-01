Алёна Бронникова Ещё шесть игроков «Амкар Пермь» не стали продлевать контракты Из 29 игроков состав покинули 10 человек Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Шесть игроков ФК «Амкар Пермь» не стали продлевать контракты на следующий сезон. Об этом пресс-служба пермского клуба сообщила 29 декабря.

«Алексей Доля и Сергей Шаров уходят на "повышение" — футболисты приняли предложение клубов «серебра». Кирилл Бурыкин, Алекс Раджабов, Алексей Плотников и Кирилл Колесниченко покидают клуб — закончились сроки контрактов. Парни, спасибо за игру и удачи в дальнейшей карьере!» — сообщается в telegram-канале «Амкара».

Доля присоединился к команде в июне 2023 года, на позиции защитника провёл 37 игр, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. По итогам сезона-2024 получил награду «LEON — игрок сезона».

С полузащитником Сергеем Шаровым контракт был подписан в январе, он провёл 26 игр.

Бурыкин с июня 2023 года провёл за «красно-чёрных» 47 игр, выступал на позиции полузащитника, отметился двумя голами и семью голевыми передачами.

Раджабов вошёл в состав в сентябре 2023 года, сыграв за это время 33 игры. Полузащитник отметился пятью мячами и одной голевой передачей.

Алексей Плотников принял участие в 16 матчах на позиции защитника, полузащитник Кирилл Колесниченко — в девяти. Оба подписали контракты в этом сезоне и отметились по одной голевой передаче в кубковом матче с «Черноморцем».

В то же время два защитника, Кирилл Мырзаков и Анатолий Бубнов, продлили контракты с «Амкаром» и остались на следующий сезон. Мырзаков провёл 14 матчей, Бубнов — шесть, оба отметились голевыми передачами в этом сезоне.

Всего из 29 игроков клуб покинули 10 человек. Как писал ранее «Новый компаньон», у Антона Бочарова и Хазбулата Хамхоева завершились сроки контрактов, у Джамала Дибиргаджиева и Данила Капустянского закончились арендные соглашения.

Команда выйдет из отпуска 27 января и первые два сбора проведёт в Перми: 27 января — 7 февраля, 10-21 февраля. Новости об обновлении состава будут появляться в соцсетях.

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