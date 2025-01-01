Напавшего на трёх пермячек серийного насильника перевели в женское СИЗО Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Преступник, который осенью 2023 года совершил нападение на трёх женщин в Перми, на время помещён в женское СИЗО, сообщает E1.RU.

Речь идёт о серийном насильнике Евгении Андрееве, приговорённом к 14 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в нападениях на женщин в Перми и Свердловской области.

Отбывая наказание, Андреев подал прошение о сокращении срока заключения до 10 лет, ссылаясь на тяжёлое состояние здоровья и необходимость выплаты компенсаций за моральный вред. Он сам инициировал апелляцию. Пока рассматривают его жалобу, осуждённый находится в женском СИЗО № 5, чтобы «сокамерники не смогли надругаться над ним», передаёт издание.

По сведениям E1.RU, ранее Андреев входил в состав банды вымогателей из ИК-2 в Екатеринбурге, где участники на протяжении многих лет систематически истязали, насиловали и мучили своих жертв по указанию влиятельных клиентов.

Напомним, Евгения Андреева задержали в ночь на 21 октября 2023 года в Перми. До этого в течение недели он нападал на пермячек, угрожал жертвам острым предметом, похожим на нож, душил и пытался изнасиловать. В декабре того же года его дело передали следователям Екатеринбурга, где ещё до нападений в Перми он обвинялся в тяжких преступлениях.

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