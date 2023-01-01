Алёна Бронникова Дело о нападении на пермячек в Ераничах передали в СУ СКР Свердловской области О местонахождении Евгения Андреева следователи не сообщают Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Уголовное дело Евгения Андреева, задержанного по подозрению в нападении на нескольких молодых женщин в Индустриальном районе Перми, передали в Следственное управление СКР по Свердловской области. Об этом «Новому компаньону» сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Евгения Андреева задержали в ночь на 21 октября. Его фото накануне распространяло МВД, заявляя, что это, вероятно, тот самый маньяк, который с 7 по 15 октября нападал на пермячек. Он угрожал жертвам острым предметом, похожим на нож, душил и пытался изнасиловать. Одно из нападений произошло на пр. Декабристов около жилого дома.

После задержания полиция опубликовала фрагмент видео допроса. Андреев отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Индустриальный районный суд Перми избрал ему меру пресечения в виде одного месяца и 27 дней ареста. На время следствия его поместили в СИЗО до 18 декабря.

На вопрос «Нового компаньона», где сейчас находится Андреев, в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что воздержатся от комментариев по делу.

Задержанный родом из Свердловской области. Он находился в федеральном розыске после побега из-под ареста. Известно, что его подозревают в совершении серьёзного преступления в Екатеринбурге.

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