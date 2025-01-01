Спор об авторских правах на пермское «Счастье не за горами» может дойти до Верховного суда Разбирательства ведутся с 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президиумом Суда по интеллектуальным правам отменено решение нижестоящего суда, который признал недействительным вывод Роспатента относительно арт-объекта «Счастье не за горами».

Как сообщил Properm.ru адвокат и патентный поверенный, управляющий партнёр юридической фирмы «Ахметов, Хозяйкин и партнёры» Роман Ахметов, Роспатент может вновь рассмотреть жалобу автора арт-объекта Бориса Матросова. Судебное заседание назначено на 27 января; в ходе него производство может быть либо прекращено, либо отложено. В настоящее время юристы готовят жалобу в Верховный суд РФ и планируют подать её в ближайшие дни. Если Верховный суд отменит решение президиума, рассмотрение дела продолжится в Роспатенте.

Ранее Роспатент отклонил запрос Бориса Матросова об аннулировании товарного знака «Счастье не за горами», зарегистрированного бизнесменом Алексеем Мальцевым. Этот арт-объект был установлен на набережной в Перми в 2009 году.

Как писал «Новый компаньон», в 2023 году Алексей Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами» в Роспатенте. Бизнесмен планировал выпускать под этим названием одежду и обувь, а также получать часть прибыли от продажи сувенирной продукции с этим словосочетанием.

Через некоторое время автор пермского арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов потребовал у ведомства отозвать права на использование, как он считал, его фразы. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки с таким названием.

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