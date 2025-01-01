Алёна Бронникова Закон о «тихом часе» в Пермском крае вступит в силу весной Нарушение нормы может повлечь штраф Поделиться Твитнуть

Закон о «тихом часе», которым на территории Пермского края вводятся административные штрафы за нарушение покоя жителей в дневные часы, вступит в силу 1 марта. Заксобрание региона поддержало инициативу фракции ЛДПР во втором чтении на пленарном заседании 23 января.

Законом вводится запрет на шум с 13:00 до 15:00. До принятия данной нормы в Прикамье запрещалось шуметь только в ночные часы — с 22:00 до 07:00 по будням и с 22:00 до 09:00 по выходным.

Нарушившим тишину в указанные часы грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 20 до 30 тыс., юридическим — от 30 до 50 тыс. руб. Нарушением тишины будут считаться использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, использование пиротехники, крики, непринятие мер по отключению сработавшей сигнализации, проведение ремонтных и строительных работ, управление оборудованным глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов автомобилем и др.

В ноябре также был принят закон о введении дополнительных ограничений работы заведений общественного питания в многоквартирных домах, которые круглосуточно ведут розничную продажу алкогольной продукции. Он также вступит в силу с марта 2025 года. Пиво и пивные напитки, сидр, пyаp и медовухи будут продаваться только в определённых видах объектов общественного питания, а с 22:00 до 8:00 продажа алкоголя в объектах общепита, которые расположены в МКД и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов, будет запрещена.

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