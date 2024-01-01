Алёна Бронникова В Пермском крае введут ограничения работы «наливаек» Ограничения вступят в силу с марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Законопроект о введении дополнительных ограничений работы заведений общественного питания в многоквартирных домах Пермского края, которые круглосуточно реализуют розничную продажу алкогольной продукции, был поддержан региональным Законодательным собранием. Инициативу рассмотрели в двух чтениях на пленарном заседании 28 ноября.

Так, с марта 2025 года на территории Пермского края пиво и пивные напитки, а также сидр, пyаp и медовухи будут продаваться только в определённых видах объектов общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, с 22.00 до 8.00 розничная продажа алкогольной продукции в объектах общепита, которые расположены в МКД и на прилегающих к ним территориях будет запрещена. Ограничение не распространяется на рестораны.

Авторами проекта выступили депутаты пермской фракции ЛДПР. Инициатива была предложена для снижения социальной напряжённости в отношении деятельности так называемых «наливаек» и уменьшению числа нарушений общественного порядка в вечернее и ночное время во дворах жилых домов.

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