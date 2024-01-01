Алёна Бронникова Законопроект об ограничении работы «наливаек» в Прикамье рассмотрят в ноябре Документ внесён в повестку ближайшего заседания краевого парламента Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Законопроект о дополнительных ограничениях работы заведений общественного питания в многоквартирных домах Пермского края, круглосуточно реализующих розничную продажу алкогольной продукции, внесён в повестку ноябрьского заседания краевого парламента.

«Согласно инициативе, на территории Пермского края предлагается продавать пиво и пивные напитки, а также сидр, пyаp и медовухи только в определённых видах объектов общественного питания, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — рассказали в пресс-службе краевого заксобрания.

Кроме того, документом с 22.00 до 8.00 запрещается розничная продажа алкогольной продукции в объектах общепита, которые расположены в МКД и на прилегающих к ним территориях. Исключение составляют рестораны.

По мнению инициаторов, принятие проекта закона обеспечит снижение социальной напряжённости в отношении деятельности указанных объектов и будет способствовать уменьшению числа нарушений общественного порядка в вечернее и ночное время во дворах жилых домов.

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