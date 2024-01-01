Алёна Бронникова Время работы «наливаек» в домах планируют ограничить в Прикамье с марта 2025 года Розничную продажу алкоголя предложили запретить с 22 до 8 часов Поделиться Твитнуть

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили ввести дополнительные ограничения в регионе на работу заведений общественного питания в многоквартирных домах, круглосуточно реализующих алкогольную продукцию. Об этом сообщает интернет-газета «Текст»

По данным издания, с марта 2025 года предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции с 22 до 8 часов при оказании услуг общественного питания в точках, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ограничения не распространяются на рестораны.

По мнению депутатов, данная мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками, которые беспокоят по ночам жителей домов, где есть «наливайки». Такие заведения с 8 до 23 часов работают как магазины, а затем — как предприятия общественного питания.

В 2020 году в Пермском крае был также принят законопроект об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в местах оказания услуг общественного питания в части увеличения допустимых площадей зала обслуживания посетителей, расположенных в жилых домах, где торгуют алкогольной продукцией. Согласно новой норме, в регионе ввели запрет на продажу алкоголя в барах площадью менее 30 кв. м.

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