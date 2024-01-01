В Прикамье снова рассмотрят законопроект о «тихом часе» Документ внесла фракция ЛДПР Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края фракция ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона о введении в регионе «тихого часа». Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Документ предполагает введение административных штрафов за нарушение покоя граждан в дневные часы. «Тихий час» будет действовать с 13:00 до 15:00. В настоящее время на территории региона запрет на шум действует с 22:00 до 07:00 по будням и с 22:00 до 09:00 по выходным.

В случае принятия законопроекта, гражданам грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 20 до 30 тыс., юридическим лицам — от 30 до 50 тыс. руб. Кроме того, в документе уточнено, какие действия будут считаться нарушением тишины.

Ожидается, что обсуждение данного законопроекта состоится в ноябре.

Отметим, аналогичное предложение парламентарии Прикамья уже рассматривали. Однако большинство депутатов тогда его не поддержали.

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