В краевом минкульте не согласны с претензиями прокуратуры к музею PERMM Следующее заседание суда состоится 19 февраля Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Ленинском районном суде 21 января состоялось второе предварительное заседание по иску прокуратуры Перми к Музею современного искусства PERMM и куратору одной из выставок, художнику Арсению Сергееву. В качестве третьего лица к процессу привлекли Министерство культуры Пермского края.

Дело ведёт судья Татьяна Сероваева.

В начале заседания помощник прокурора Перми Алексей Неустроев заявил ходатайство о частичном отказе от иска: речь идёт о двух контрактах между музеем PERMM и куратором выставочных проектов Арсением Сереевым от 14 августа 2023 года, которые не были оплачены. В то же время относительно двух других контрактов — тех, что были заключены между музеем и Сергеевым 4 и 5 сентября 2023 года — представитель прокуратуры настаивал на прежних требованиях. Прокуратура требует признать их недействительными и взыскать с Арсения Сергеева 318 тыс. руб. Самого Сергеева или его представителя на суде не было.

Юрист Сергей Рыжов, который представляет интересы музея PERMM, попросил суд приобщить к делу свои возражения, а также акты о комиссионной приёмке работ Арсения Сергеева. В своей речи он отрицал наличие «конфликта интересов», которые усмотрела прокуратура в действиях экс-директора PERMM Наили Аллахвердиевой и её бывшего супруга Сергеева. Арсений Сергеев выступил в качестве куратора выставки, которая открылась в PERMM осенью 2023 года.

Приглашённый на заседание представитель краевого минкульта подтвердил, что экс-директор музея уведомила ведомство о возможном конфликте интересов. После этого из минкульта в музей поступило письмо, в котором сообщалось, что для урегулирования возможного конфликта работы должна была принимать комиссии минимум из трёх человек. Это требование было выполнено.

Представитель прокуратуры Неустроев возразил, что минкульт должен был издать соответствующий приказ, чтобы договор с Сергеевым считался согласованным, на что представитель ведомства выразил несогласие: по мнению министерства, в этом случае было достаточно согласования за подписью министра Аллы Платоновой, и оно есть. Юрист Рыжов также добавил, что все работы в рамках контрактов были выполнены успешно, в полном объёме и не вызвали ни у кого вопросов.

В итоге судья удовлетворила ходатайство помощника прокурора о частичном отказе от иска, заявленное в начале заседания.





Рассмотрение иска по существу назначено на 19 февраля.





Напомним, в декабре 2024 года Наиля Аллахвердиева написала заявление об увольнении с должности директора музея по собственному желанию. В конце 2024 года прокуратура подала гражданский иск к министерству культуры региона и экс-директору музея. Ведомство потребовало изменить основание её увольнения на формулировку «в связи с утратой доверия», а также внести её имя в соответствующий реестр.





После этого Наиля Аллахвердиева выразила категорическое несогласие с позицией надзорного органа. Она настаивает на том, что не нарушала требований законодательства. Юрист музея утверждает, что все предусмотренные в случае совершения сделки с конфликтом интересов процедуры были соблюдены.

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