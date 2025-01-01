На обожённого петардой прикамца составили протокол за нарушение противопожарного режима Инцидент произошёл 1 января в Березниках Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

«Новый компаньон»

В Березниках 20-летнего молодого человека привлекли к административной ответственности по статье КоАП за нарушение правил противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Происшествие случилось ещё 1 января: во время запуска фейерверк упал и выстрелил березниковцу в область паха. У него загорелась одежда, а сам парень получил термические ожоги бедер.

В связи с инцидентом в МЧС напоминают: нужно покупать пиротехнику только в специализированных магазинах при наличии сертификата и инструкции, также не использовать фейерверки и салюты в нарушение инструкции по применению.

Напомним, в новогодние праздники ещё два человека получили травмы от использования пиротехники. Например, в Суксуне один из залпов фейерверка попал на одежду 10-месячного малыша и прожёг её насквозь, мальчика отвезли в больницу с ожогами. Второй случай произошёл в Березниках, где подросток получил травму руки от взрыва петарды.

В краевой больнице им. Вагнера в Березниках сообщили, что подростка увезли в новогоднюю ночь в детское хирургическое отделение учреждения. Врачи диагностировали у него взрывную травму кисти, травматическую ампутацию двух пальцев. Мальчику сделали операцию.

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