Зарина Ситдикова
Младенец в Прикамье получил ожоги от пиротехники
Всего в регионе от фейерверков травмировались два человека
В Прикамье с начала новогодних праздников два человека получили травмы от использования пиротехники. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Пермского края».
По данным ведомства, в п. Суксун один из залпов фейерверка попал на одежду 10-месячного малыша. Комбинезон на младенце задымился, родители его сняли, но оказалось, что он был прожжён насквозь. Мальчика отвезли в больницу с ожогами.
Второй случай травмирования произошёл в Березниках. Там фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего молодого человека. Ему была оказана помощь медиками.
В связи с произошедшими несчастными случаями в МЧС вновь напомнили жителям Пермского края правила использования пиротехнических изделий. Прежде всего, их нужно приобретать только в лицензированных местах; перед запуском надо внимательно изучить инструкцию; нельзя запускать фейерверки с рук; также запрещается направлять залпы в сторону людей и любых строений.
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