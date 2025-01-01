Зарина Ситдикова Младенец в Прикамье получил ожоги от пиротехники Всего в регионе от фейерверков травмировались два человека Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

«Новый компаньон»

В Прикамье с начала новогодних праздников два человека получили травмы от использования пиротехники. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Пермского края».

По данным ведомства, в п. Суксун один из залпов фейерверка попал на одежду 10-месячного малыша. Комбинезон на младенце задымился, родители его сняли, но оказалось, что он был прожжён насквозь. Мальчика отвезли в больницу с ожогами.

Второй случай травмирования произошёл в Березниках. Там фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего молодого человека. Ему была оказана помощь медиками.

В связи с произошедшими несчастными случаями в МЧС вновь напомнили жителям Пермского края правила использования пиротехнических изделий. Прежде всего, их нужно приобретать только в лицензированных местах; перед запуском надо внимательно изучить инструкцию; нельзя запускать фейерверки с рук; также запрещается направлять залпы в сторону людей и любых строений.

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