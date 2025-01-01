Алёна Бронникова В новогоднюю ночь в Пермском крае подросток остался без пальцев из-за петарды Сейчас пострадавший находится в медучреждении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае во время празднования Нового года несовершеннолетний получил травму руки от взрыва петарды. Как сообщает пресс-служба краевой больницы им. Вагнера в Березниках, подростка увезли в новогоднюю ночь в детское хирургическое отделение учреждения.

«Врачи диагностировали взрывную травму кисти, травматическую ампутацию двух пальцев. Проведена операция», — рассказали в пресс-службе.

В данный момент пострадавший продолжает лечение в отделении стационара больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее также краевое МЧС сообщало, что в праздники ещё два человека получили травмы от использования пиротехники. Так, в Суксуне один из залпов фейерверка попал на одежду 10-месячного малыша и прожёг её насквозь, мальчика отвезли в больницу с ожогами. Второй случай травмирования произошёл в Березниках, где фейерверк упал и выстрелил в бедро 20-летнего молодого человека.

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