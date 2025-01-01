На строительном гипермаркете в Перми завершили установку вывески «Лемана Про» Название прежнего бренда пока не снято Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На здании строительного гипермаркета по ш. Космонавтов, 164б в Перми завершилось оформление вывески с новым названием торговой точки — «Лемана Про». При этом прежнее название магазина «Леруа Мерлен» ещё не снято. Как пояснили «Новому компаньону» в гипермаркете, демонтаж букв планируется.

Напомним, специализирующаяся на товарах для строительства и обустройства дома сеть «Леруа Мерлен» приняла решение о проведении ребрендинга в России в июне 2024 года. Все магазины сети стали переименовывать в «Лемана Про».

«Новое название (Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: «Lе» — от «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома», — рассказывали тогда в пресс-службе организации.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 11 ноября 2024 года сотрудники гипермаркета впервые вышли на работу в новой униформе жёлтого цвета с логотипом «Лемана Про». До этого персонал магазина носил одежду зелёного оттенка — фирменного для «Леруа Мерлен». К тому времени уже были внедрены и другие элементы нового корпоративного стиля (ценники, навигация и т.д.).

Напомним, первый и единственный гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года. Он был построен на месте бывшего ипподрома.

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