Сотрудники магазина «Леруа Мерлен» в Перми 11 ноября выйдут на работу в жёлтой униформе Это очередной этап ребрендинга Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в понедельник, 11 ноября, сотрудники магазина «Леруа Мерлен» на шоссе Космонавтов, 164б в Перми выйдут на работу в новой униформе жёлтого цвета с логотипом «Лемана Про». Пока персонал магазина носит одежду зелёного оттенка — фирменного цвета «Леруа Мерлен».

Большинство сотрудников уже получили новые комплекты.

Как рассказал «Новому компаньону» собеседник в торговой точке, это очередной этап ребрендинга сетевого магазина. До этого уже были внедрены некоторые элементы нового корпоративного стиля (ценники, навигация и т.д.). В ближайших планах — заменить на здании зелёную вывеску «Леруа Мерлен» на жёлтую «Лемана Про», но сроки пока неизвестны. Ранее сообщалось, что эти работы будут выполнены до конца 2024 года.

Напомним, специализирующаяся на товарах для строительства и обустройства дома сеть «Леруа Мерлен» в России приняла решение о проведении ребрендинга в июне 2024 года. Все магазины сети было решено переименовать в «Лемана Про».

Ещё в 2023 году владеющая брендом Leroy Merlin французская компания Adeo из-за событий в Украине приняла решение о передаче управления компанией в РФ местному менеджменту. А тот принял решение изменить торговую марку на российском рынке.

«Новое название (Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: «Lе» — от «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома», — рассказывали тогда в пресс-службе компании.

Был представлен и логотип «Лемана Про» - стилизованное изображение дома в графитовых и жёлтых цветах.

Полностью ребрендинг, подразумевающий замену всех элементов корпоративного стиля, будет завершён в 2025 году, уточнили ретейлеры.

В настоящее время сеть компании в России насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов и 6 распределительных центров.

Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года. Он был построен на месте бывшего ипподрома.

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