«Леруа Мерлен» меняет название в России на «Лемана про» Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года Поделиться Твитнуть

фото: Леруа Мерлен

Специализирующаяся на товарах для строительства и обустройства дома сеть «Леруа Мерлен» в России приняла решение о проведении ребрендинга. В скором времени все магазины сети будут называться «Лемана про», об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в 2023 году владеющая брендом Leroy Merlin французская компания Adeo сообщила о передаче управления компанией в РФ местному менеджменту. А тот принял решение изменить торговую марку на российском рынке.

«Ребрендинг будет осуществлён поэтапно. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершён в 2025 году», — рассказали в ретейлере.

фото: Леруа Мерлен

Ребрендинг подразумевает замену вывесок магазинов, униформы сотрудников и всех других элементов корпоративного стиля. Дизайн сайта и приложения сети обновят в ближайшее время. Обновлённый логотип (на фото) представляет стилизованное изображение дома в графитовых и жёлтых цветах.

«Новое название (Lemana Pro) отражает ключевые приоритеты компании: «Lе» — от «Leader» (лидер), «Ма» — от французского «Maison» («дом»), «Nа» — от «Nature» (экологическая и социальная ответственность), Pro — фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома», — пояснили в пресс-службе компании, отметив, что смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность компании.

В настоящее время сеть компании в России насчитывает 112 магазинов, 11 дарксторов и 6 распределительных центров. Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Перми открылся в декабре 2017 года. Он был построен на месте бывшего ипподрома по адресу: шоссе Космонавтов, 164б.

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