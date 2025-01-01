Алёна Бронникова В Перми согласовали внешний облик будущей новостройки рядом с ЖК «Арсенал» Дом будет возводить ГСК «Мегаполис» Поделиться Твитнуть

Фото: Публичная кадастровая карта

Администрация Перми согласовала архитектурно-градостроительный облик жилого дома рядом с ЖК «Арсенал» в квартале № 272 Свердловского района. Распоряжение от 23 декабря опубликовано на сайте мэрии.

Комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика 13 декабря признала архитектурно-градостроительный облик будущей новостройки соответствующим требованиям градостроительного регламента Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города Перми.

«Согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства "Многоквартирный жилой дом № 2 с помещениями общественного назначения и автостоянкой" площадью 52,6 тыс. кв. м, 9-16-19-25 этажей», — указано в документе.

Проектную документацию подготовило ООО «Реконпроект». Строительством дома будет заниматься ООО Специализированный застройщик «Стройтехмонтаж», входящий в ГСК «Мегаполис».

Напомним, в 2021 году «Мегаполис» выкупил у «Сатурн-Р» участок под застройку в районе Красных казарм, где девелопер планировал возвести четвёртую очередь ЖК «Арсенал». Новый собственник заявил о намерении реализовать на участке оригинальный качественный проект строительства жилья с повышенным уровнем комфорта. Приступить к строительству планировалось в 2023 году.

В ноябре 2023-го комиссия по подготовке проекта ПЗЗ одобрила смену территориальной зоны для возведения нового ЖК, до этого проект прошёл публичные слушания и рассмотрение регионального правительства. В 2024 году минимущества утвердило проект планировки рассматриваемой территории. В первую очередь будут спроектированы и возведены дома во втором и четвёртом кварталах, а также продлена ул. Н. Воронцова. Строительство МКД в остальных кварталах, а также продление ул. Б. Коноплёва запланированы в рамках второй очереди.

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