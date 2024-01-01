Алёна Бронникова Пустырь рядом с ЖК «Арсенал» в Перми застроят в две очереди Краевое минимущества опубликовало проект планировки территории Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Застройка пустующих кварталов в Свердловском районе Перми рядом с ЖК «Арсенал» будет вестись в две очереди. Об этом сообщается в проекте планировки территории Красных казарм, опубликованному на сайте минимущества Пермского края. Приказ об утверждении документации пока не подписан.

Согласно документу, площадь многоэтажной жилой застройки с нежилыми помещениями составляет 6,13 га, планируемой улично-дорожной сети — 1,93 га. Площадь жилья — 149 тыс. кв. м. Количество мест для стоянки автомобилей (1,1 тыс.) будет уточнено при архитектурно-строительном планировании. Проектом также предусмотрен детский сад на 100 мест во встроено-пристроенном помещении на территории 6-го квартала. На рассматриваемой территории также будут расположены три остановки общественного транспорта.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В кварталах № 1-3 и 5 (на схеме) разместятся жилые дома высотой не более 21 этажа, в кварталах № 2-4 — не более 25 этажей, в квартале № 6 — до 30 этажей. В первую очередь будут спроектированы и возведены дома во втором и четвёртом кварталах, а также продлена ул. Н. Воронцова. МКД в остальных кварталах, а также по ул. Б. Коноплёва будут построены в рамках второй очереди. Обе улицы девелопер построит за свой счёт с последующей безвозмездной передачей в муниципальную собственность.

В ноябре комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа одобрила заявление ООО «СЗ «Петрокоминвест» (входит в структуру девелопера «Мегаполис») и соучредителя строительной группы «Развитие» Александра Равцова об изменении территориальной зоны в м/р Красные казармы для возведения нового жилого комплекса. С заявлением об установлении зоны смешанной и общественно-деловой застройки (Ц-СМ) застройщики обратились к комиссии в июле. Затем проект прошёл публичные слушания и рассмотрение регионального правительства.

Напомним, в ноябре 2022 года соучредителю СГ «Развитие» Александру Равцову была передана в аренду территория бывшего завода по ремонту артиллерии «Арсенал 39». Участок находится в собственности РФ, его зонирование не запрещает жилищное строительство. Компания «Мегаполис» в 2021 году выкупила у «Сатурн-Р» участок под застройку в районе Красных казарм.

Затем на территории снесли исторические дома из красного кирпича по ул. Чернышевского, 21 и 21б. Демонтаж зданий вызвал общественный резонанс, однако в краевой инспекции по охране памятников сообщили, что они не являются объектами культурного наследия (ОКН) и не входят в состав ОКН регионального значения — ансамбль «Красные казармы».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.