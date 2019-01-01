Дмитрий Енцов журналист Вопрос по изменению параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» отправлен на доработку Даже личное присутствие владельца «Сатурн-Р» Александра Репина на обсуждении не помогло вынести вопрос на заседание гордумы Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект 4-й очереди ЖК «Арсенал». Предоставлено администрацией Перми

Комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 16 сентября принял решение: вопрос о смене зонирования территорий, на которых должна быть построена четвёртая очередь ЖК «Арсенал», отправить на доработку.

Депутаты Пермской гордумы посчитали, что для вынесения вопроса на пленарное заседание думы пока нет оснований. Кроме того, у них остались вопросы по экономическому обоснованию изменений и социальной обеспеченности территории, достаточно ли для микрорайона построенной застройщиком школы на 1225 мест.

Напомним, согласно изменённым Правилам землепользования и застройки 2019 года, две территории застройки четвёртой очереди «Арсенала» попадают в зону Ц-2 с установленной высотностью в шесть этажей и коэффициентом плотности 2,22.

Компания застройщик (ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р») просит выйти за пределы регламентов и установить на первый участок (площадью 9,4 тыс. кв. м) подзону с высотностью в 25 этажей, на второй (площадью 59,5 тыс. кв. м) — 14 этажей. Также компания просит изменить коэффициент плотности на 3,73 на оба участка.

Изменения уже прошли процедуру публичных слушаний, несколько раз становились предметом обсуждения комиссии по землепользованию и застройке, а также были рассмотрены на градсовете. Осталось только пройти процедуру согласования Пермской городской думы.

Тем не менее на каждом из этапов проект встречал порцию критики, связанной с социальной (хватит ли для всех детей мест в строящейся школе и соседних школах) и транспортной нагрузкой (не создаст ли новый микрорайон транспортный коллапс) на эту территорию.

Если изменения будут одобрены, то ЖК «Арсенал» в итоговом варианте к 2023 году будет представлять собой комплекс из примерно 30 жилых домов с высотностью от восьми до 25 этажей. При этом самые высокие дома будут располагаться внутри участков, а первая линия домов вдоль улиц Героев Хасана и Чернышевского будет состоять из восьмиэтажных домов.

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