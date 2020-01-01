ЖК «Арсенал» с 2023 года будет достраивать ГСК «Мегаполис» Холдинг «Сатурн-Р» продал участок в 7 га в центре Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Холдинг «Сатурн-Р» заключил с группой строительных компаний «Мегаполис» договор купли-продажи земельного участка площадью 7 га под IV очередь ЖК «Арсенал». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сумма сделки не разглашается. По данным одного из участников рынка, она могла составить 1,5 млрд руб.

Согласно выписке Росреестра от 22 ноября, смена собственника ещё не произошла. Однако директор по развитию ГСК «Мегаполис» Михаил Крепак подтвердил изданию сделку и сообщил о намерении реализовать на участке оригинальный качественный проект строительства жилья с повышенным уровнем комфорта. Ожидаемый срок начала строительства — 2023 год.

Напомним, холдинг «Сатурн-Р» занимался возведением ЖК «Арсенал» с 2015 года. Проблемы у строительной организации начались в 2020 году, они были связаны со строительством IV очереди комплекса. «Сатурн-Р» попросил власти увеличить коэффициент плотности застройки, но те не согласовали изменение параметров. Тогда компания «Сатурн-Р» решила расторгнуть соглашение с мэрией Перми о передаче школы и детсада городу. В этом году суд отказал девелоперу в требованиях признать соглашение незаконным и постановил передать соцобъекты муниципалитету. Решение суда выполнено.

Впервые о возможности продажи спорной площадки владелец «Сатурн-Р» Александр Репин сообщил в августе 2021 года.

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