Суд обязал «Сатурн-Р» передать муниципалитету школу и детсад в ЖК «Арсенал» В мэрии заявили, что имеют преимущественное право на эту недвижимость Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 25 августа отказал владельцу «Сатурн-Р» Александру Репину в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда передать мэрии детсад и школу в ЖК «Арсенал». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Директор ООО «Строительно-монтажное управление №3 Сатурн-Р» Евгений Филимонов заявил на заседании, что не может передать администрации города школу и детсад, потому что это уже собственность Александра Репина и Юлии Весниной, директора ООО «Пермавтоучкомбинат» (структура холдинга «Сатурн-Р»). А Александр Репин отметил, что по закону компания может передавать своё имущество другим лицам.

Представитель мэрии, однако, обратила внимание суда на то, что и Репин и Веснина при получении в собственность соцобъектов знали, что школа и садик должны быть переданы муниципалитету и администрация имеет преимущественное право на эту недвижимость.

Напомним, в 2018 году «Сатурн-Р» подписал соглашение с пермскими властями, по которому компания-застройщик принимала на себя обязательства построить на территории микрорайона Красные Казармы в Перми и безвозмездно передать городу школу на 1225 мест и детсад. В 2020 году в результате разногласий с мэрий по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал» застройщик объявил о разрыве соглашения, предложив властям выкупить соцобъекты.

14 мая Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск администрации города. 17 июня Александр Репин подал жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края. Заявление было рассмотрено сегодня.





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