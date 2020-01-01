Владелец «Сатурн-Р» Александр Репин может продать участок под четвёртую очередь ЖК «Арсенал» Покупатель уже есть Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Александр Репин, владелец «Сатурн-Р», прокомментировал изданию «Коммерсант-Прикамье» планы компании на участок под четвёртую очередь ЖК «Арсенал» в Перми. По словам бизнесмена, если холдингу и пермским властям не удастся найти взаимопонимание по застройке этой площадки, то он рассмотрит вариант продажи участка, потенциальный покупатель уже есть.

Четвёртая (последняя) очередь строительства ЖК «Арсенал» предполагала строительство домов в 8, 14 и 25 этажей. Но для этого девелоперу нужно добиться смены зонирования на двух участках, находящихся в зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 (6 этажей и коэффициент плотности застройки 2,22). Застройщик просит установить на участках подзоны высотностью в 25 и 14 этажей и увеличить коэффициент плотности застройки до 3,73.

«Мне нужны эти увеличенные параметры по высотности и плотности», — отметил Репин.

Напомним, к застройке ЖК «Арсенал» «Сатурн-Р» приступил в 2015 году.





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