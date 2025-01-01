Зарина Ситдикова В Перми началось возведение гостиницы на месте бывшего ВКИУ На стройплощадке приступили к монолитным работам Поделиться Твитнуть

В Перми на участке по ул. Окулова, 4, где располагалось здание бывшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ), началось строительство гостиничного комплекса 4*. Об этом сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ».

На объекте стартовали монолитные работы по устройству фундамента, выполняется поэтапная разработка котлована с креплением стен.

Как писал «Новый компаньон», контракт на выполнение реконструкции здания заключён с ООО «Стройуниверсал-Парма». Стоимость работ составляет 2,9 млрд руб.

Демонтаж части здания ВКИУ начался в июле 2024 года, а завершился в конце декабря. Ожидается, что реконструкция объекта завершится в 2026 году. Привычный облик и фасад корпуса сохранятся. В четырёхзвёздочном гостиничном комплексе будет 198 номеров, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. Согласно планам, ежегодно гостиница сможет принимать более 27 тыс. постояльцев.

Инвестпроект по реконструкции здания бывшего ВКИУ реализуется при поддержке госкорпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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