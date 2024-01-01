Зарина Ситдикова В Перми завершён снос части здания бывшего ВКИУ На месте военного училища возводят гостиницу Поделиться Твитнуть

В Перми завершился снос части здания бывшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ), на месте которого в течение двух лет будет построен гостиничный комплекс 4*. Об этом сообщается в telegram-канале «Туризм.РФ».

Как писал «Новый компаньон», демонтаж корпуса ВКИУ по ул. Окулова, 4 начался в июле текущего года. В конце мая ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение реконструкции здания. Стоимость работ оценили в 2,9 млрд руб.

Инвестпроект по реконструкции здания бывшего ВКИУ реализуется при поддержке госкорпорации Туризм.РФ и Фонда развития Пермского края в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В ходе демонтажных работ на объекте ежедневно трудились около 20 человек.

По данным корпорации, на месте снесённого здания выполнено раскрепление сохраняемых стен и произведено устройство шпунтового ограждения котлована. Идёт подготовка к монолитным работам. Техническая готовность объекта составляет 9%. В Туризм.РФ заверили, что работы ведутся в соответствии с графиком.

Реконструкция здания по ул. Окулова, 4 должна быть закончена к осени 2026 года. При этом привычный облик и фасад объекта сохранятся. После завершения строительных работ здесь планируется разместить четырёхзвёздочный гостиничный комплекс на 198 комфортабельных номеров, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. Ожидается, что ежегодно гостиница сможет принимать более 27 тыс. постояльцев.

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