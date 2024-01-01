Алёна Бронникова В Перми приступили к сносу здания бывшего ВКИУ под строительство гостиницы Завершить работы по реконструкции планируется осенью 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми приступили к сносу здания бывшего военного командно-инженерного училища (ВКИУ) по ул. Окулова, 4, которое планируется реконструировать под гостиницу. На ведущиеся работы обратило внимание Properm.ru.

Реконструкция здания должна быть закончена к осени 2026 года. Здесь планируется разместить четырёхзвёздочный гостиничный комплекс на 198 комфортабельных номеров, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.

В конце мая ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение реконструкции здания. Стоимость работ оценили в 2,9 млрд руб.

В июне подрядчик приступил к работам. Представители Корпорации Туризм.РФ совместно с руководством ФРПК и ООО «Окулова 4» проинспектировали площадку, где уже были установлены бытовки, шло подключение коммуникаций, работы по обеспечению транспортной доступности и завершился демонтаж окон. Демонтажные работы планируется завершить к ноябрю. На объекте ежедневно занято около 20 человек.

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