В здании бывшего ВКИУ в Перми демонтировали окна на всех этажах На строительство гостиницы подрядчик ежедневно привлекает два десятка рабочих Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Пермь приехали представители Корпорации Туризм.РФ, которые совместно с руководством Фонда развития Пермского края (ФРПК) и ООО «Окулова 4» проинспектировали ход реконструкции здания по ул. Окулова, 4 — на днях здесь стартовали работы по возведению гостиницы 4* на 198 номеров с рестораном на 146 мест, конференц-залами и SPA-центром.

Вышедшая на объект компания-подрядчик «Стройуниверсал-Парма» уже установила на территории бытовки, идёт подключение коммуникаций и обеспечение транспортной доступности строительной площадки.

фото: ФРПК

«На сегодня демонтированы окна на всех этажах. На объекте занято порядка 20 человек ежедневно. Демонтажные работы в здании планируется завершить к ноябрю», — сообщили в ФРПК со ссылкой на исполнителей работ.

фото: ФРПК

Представители Туризм.РФ отметили важность соблюдения графика и качества работ и эффективного взаимодействия между всеми участниками проекта.

Напомним, реконструкция должна быть закончена к осени 2026 года. Цена контракта составила 2 млрд 93 млн руб.

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