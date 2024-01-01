В Перми заключён контракт на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в гостиницу Завершить работы по реконструкции победитель аукциона должен будет в течение 27 месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта капитального строительства по ул. Окулова, 4 в Перми под гостиницу. Информация опубликована на площадке ЕИС «Закупки».

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по реконструкции здания по ул. Окулова, 4. Завершить работы по реконструкции победитель аукциона должен будет в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Цена контракта составила 2 093 405 783 руб. (в том числе НДС 20%). Площадка передана подрядчику для производства работ, ведётся подготовка к реконструкции объекта.

Напомним, осенью прошлого года на объекте по ул. Окулова, 4 был завершён подготовительный этап к строительно-монтажным работам. В январе 2024 года проектная документация на реконструкцию бывшего здания ВКИУ под гостиницу по ул. Окулова, 4 получила положительное заключение.

После реконструкции в четырехзвездочной гостинице разместится 198 комфортабельных номеров со 2 по 5 этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.

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