Реконструкцией здания ВКИУ в Перми займётся ООО «Стройуниверсал-Парма» Подрядчик выполнит работы за 2,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Назван победитель торгов на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта по ул. Окулова, 4 в Перми под гостиницу, а также, при необходимости, работ по корректировке проектной и рабочей документации. Подрядчиком выбран единственный участник закупки ООО «Стройуниверсал-Парма». Информация появилась на портале госзакупок.

Контракт с компанией будет заключён по начальной (максимальной) цене — 2 093 405 783 руб.

К 2026 году в здании 1937 года постройки, где ранее располагалось Высшее командно-инженерное училище (ВКИУ), со второго по пятый этаж должны появиться 198 номеров гостиницы 4*, ресторан на 146 мест, фитнес-центр, SPA-центр, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. Отель сможет принимать до 27 тыс. туристов в год.

Осенью 2023 года на объекте был завершён подготовительный этап к строительно-монтажным работам. В январе проектная документация на реконструкцию здания прошла госэкспертизу. А в марте 2024 года минимущества выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ.

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