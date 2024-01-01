Минимущества выдало разрешение на реконструкцию здания бывшего ВКИУ в Перми В помещениях, когда-то занимаемых военным институтом, откроют гостиницу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на реконструкцию здания по ул. Окулова, 4 в Перми. Объект, расположенный в центре Перми и в прошлом бывший военным институтом, станет 4-звёздочной гостиницей. Об этом сообщили в Фонде реконструкции Пермского края (ФРПК).

Со второго по пятый этаж в здании 1937 года постройки появится 198 номеров, ресторан на 146 мест, фитнес-центр, SPA-центр, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения. Гостиница сможет принимать до 27 тыс. туристов в год.

Объект располагается в самом центре Перми, рядом с набережной. В шаговой доступности находятся основные туристические достопримечательности города. Открытие новой гостиницы запланировано на 2026 год.

Застройщиком является ООО «Окулова, 4», учредителями Общества выступают «Корпорация Туризм.РФ» и ФРПК. Осенью 2023 года на объекте был завершён подготовительный этап к строительно-монтажным работам. В январе проектная документация на реконструкцию здания прошла госэкспертизу.

Как сообщают в ООО «Окулова, 4», на данный момент завершается подготовка к конкурсным процедурам по выбору генерального подрядчика.

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