Опубликовано видео, на котором подросток крушит остановочные павильоны в Перми Вандал задержан Поделиться Твитнуть

скриншот видео с камер наблюдения

В сети появилось видео, на котором запечатлён момент, когда вандал молотком разбивает стёкла остановочных павильонов в Перми. Кадры получены через «Единую систему видеонаблюдения Пермского края».

Как уже сообщалось накануне, злоумышленника удалось задержать (и благодаря камерам в том числе). По предварительной информации, им оказался несовершеннолетний молодой человек. Причинённый им ущерб планируется взыскать в судебном порядке.

Как ранее писал «Новый компаньон», за последние дни в Перми были повреждены навесы на трамвайных остановках «Рабочий посёлок», «Грачёва», «Улица 1905 года» и «М/р Висим». По характеру разрушений в городском департаменте транспорта предположили, что неизвестный расстрелял остановки — в остеклении были характерные отверстия. Всего было испорчено 72,2 кв. м стёкол. Значительную их часть пришлось демонтировать, чтобы обезопасить горожан от порезов.

По данным МВД, подозреваемым в совершении вандализма является молодой человек 2009 г.р. Он разрушал остановки в ночное время. Сейчас сотрудники полиции ведут дознание. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Ущерб от действий подростка предварительно оценивается в более 300 тыс. руб.

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