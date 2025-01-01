Зарина Ситдикова Полиция Перми нашла испортившего остановочные павильоны вандала Предполагаемым нарушителем является подросток Поделиться Твитнуть

Сотрудники МВД установили, кто мог испортить четыре остановочных павильона в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

Как ранее писал «Новый компаньон», за последние дни в Перми были повреждены навесы на трамвайных остановках «Рабочий посёлок», «Грачёва», «Улица 1905 года» и «М/р Висим». По характеру разрушений в городском департаменте транспорта предположили, что неизвестный расстрелял остановки — в остеклении были характерные отверстия. Всего было испорчено 72,2 кв. м стёкол. Значительную их часть пришлось демонтировать, чтобы обезопасить горожан от порезов.

По данным МВД, подозреваемым в совершении вандализма является молодой человек 2009 года рождения. Он разрушил остановки в ночное время, используя металлический молоток. Сейчас сотрудники полиции ведут дознание. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Ущерб до действий подростка предварительно оценивается в более 300 тыс. руб.

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