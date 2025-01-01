Алёна Бронникова Рейсы из Перми в Индию и Таиланд продлили до апреля Чартеры выполняет Azur Air Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

Авиакомпания Azur Air продлила полётную программу из Перми в Индию и Таиланд до апреля. Согласно информации, размещённой на сайте турагрегатора Tourvisor, последний рейс в Гоа запланирован на 10 апреля, на Пхукет — 6 апреля.

В расписании рейсов международного аэропорта Пермь изменения не отображены. Рейсы в Гоа авиакомпания осуществляет по два-три раза в месяц, по четвергам и воскресеньям. Продолжительность перелёта — 6 часов 55 минут. Длительность перелёта на Пхукет составляет 8 часов 45 минут. Самолёты по данному маршруту отправляются с такой же частотой, в разные дни недели.

О планах Azur Air возобновить чартеры в Индию и Таиланд зимой 2024/25 сообщалось в августе и начале сентября. В расписании пермского аэропорта информация появилась в октябре. Первый чартер в Таиланд оказался у пермяков востребованным. Загрузка составила почти 100% — указанным рейсом вылетели 335 пассажиров при вместимости 336 человек.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что прямые рейсы из Перми в Анталью (Турция) возобновятся с конца апреля. Полётная программа продлится до 3 ноября.

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