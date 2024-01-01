Алёна Бронникова В расписании аэропорта Перми появились чартеры в Индию и Таиланд Полётная программа сформирована до марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании рейсов пермского аэропорта Большое Савино появились рейсы в Гоа (Индия) и на остров Пхукет (Таиланд). Прямые перелёты будет осуществлять авиакомпания Azur Air.

Согласно опубликованным данным, полётная программа в Гоа стартует 5 декабря и завершится 20 марта. Авиаперевозки будут совершаться на Boeing 757 примерно раз в 10 дней, по четвергам и воскресеньям. Время в пути туда составит 6 часов 55 минут, обратно — 7 часов 10 минут. По данным сервиса Aviasales, стоимость билетов в одну сторону на одного человека начинается от 91 тыс. руб.

Полёты на Пхукет запланированы с 13 ноября по 25 марта по два-три в месяц. Рейсы будут обслуживаться самолётами Boeing 767. Продолжительность прямого перелёта из Перми — 8 часов 45 минут, обратно — 9 часов 30 минут. Минимальная цена билета за одного человека — 114 тыс. руб.

О планах Azur Air возобновить чартеры в Индию и Таиланд зимой 2024/25 сообщалось в августе и начале сентября. В расписании пермского аэропорта информация о рейсах отсутствовала.

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